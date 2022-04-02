Врач Болибок рассказал о последствиях из-за переедания сладкого

Чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведет к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что из-за переедания сладкого у человека может развиться метаболический синдром, который начинается с нарушения толерантности к глюкозе.

«Это в свою очередь может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту. Одним из симптомов этого является булимия, когда человек начинает есть без остановки», — отметил Болибок в беседе с Ura.ru.

Врач посоветовал придерживаться норм пищевого потребления.

«Обычно — 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться», — заявил аллерголог.

По словам Болибока, если человеку хочется сладкого, то не надо есть булки, макароны и картошку, так как в них содержатся углеводы.

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