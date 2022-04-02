Зеленский выразил надежду на отсутствие страха у Байдена перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что глава США Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 1 апреля, он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам украинского лидера, военная помощь Украине часто задерживается.

«Если процесс продолжит задерживаться, передача оружия станет замедляться, люди станут спрашивать, есть ли за этим какая-то игра. Мы не хотим верить, что наши партнеры играют за нашими спинами», — сказал Зеленский.

На вопрос, связывает ли он замедление поставок со страхами Байдена перед Путиным, он ответил: «Я не знаю, боится ли Байден Путина. Я хочу верить, что он не боится, потому что он лидер великой державы».

Глава Украины также подчеркнул, что он надеется, что никакой президент Соединенных Штатов никогда не будет бояться Россию.

«Надеюсь, этого не случится ни с каким президентом США, чтобы он боялся России», — добавил Зеленский.

Ранее, 30 марта, Байден провел телефонный разговор Зеленским. Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Штатов и других стран-союзников.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что в Сети был опубликован текст, которого должен придерживаться Байден при ответе на вопросы журналистов относительно высказываний о Владимире Путине. Судя по тексту подсказок, американский лидер должен сказать, что не призывал к смене власти в РФ.

В субботу, 26 марта, завершая свое европейское турне, президент США Джо Байден выступил в Варшаве по ситуации на Украине. Американский лидер снова допустил оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, а затем заявил, что тот «не может оставаться у власти». Байден также добавил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве слова президента Джо Байдена о смене власти в РФ вызывают определенную тревогу.

Это уже не первое резонансное высказывание со стороны 79-летнего президента США. Ранее в ходе общения с журналистами 16 марта он ответил на вопрос корреспондента Fox News, готов ли он назвать Путина военным преступником. Сначала президент США ответил отрицательно и удалился, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.

В связи с негативными высказываниями Байдена в адрес Путина послу США в России Джону Салливану 21 марта была вручена нота протеста. В ведомстве подчеркнули, что такие заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва. В МИД РФ также отметили, что предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В Кремле же подчеркивали, что странно слышать жесткие выражения от главы государства, который призывал бомбить Югославию и от бомб которого погибли сотни тысяч человек во всем мире.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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