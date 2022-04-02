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Сайт знакомств Badoo прекратил работать в России и Белоруссии

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Сайт знакомств Badoo прекратил работу на территории России и Белоруссии, информация об этом 1 апреля появилась на странице сервиса.

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«К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения», — следует из сообщения.

Ранее компания Bumble Inc., владеющая сервисом знакомств Badoo, объявила о прекращении своей деятельности в России, а также об удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Белоруссии.

Bumble Inc приняла решение уйти с российского рынка из-за спецоперации России по защите Донбасса.

В то же время и в России принимаются решения о закрытии зарубежных сайтов и СМИ.

Так, по требованию Генпрокуратуры на территории РФ был заблокирован целый ряд сайтов российских и зарубежных СМИ и других ресурсов, в которых надзорное ведомство обнаружило недостоверную информацию о спецоперации. Так, под блокировку попали немецкое издание Bild, сети новостных порталов литовской версии Delfi, сервисы News.Google, Facebook, Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и др.

Президент России Владимир Путин объявил о начале операции 24 февраля после обострения обстановки в регионе из-за обстрелов украинских боевиков. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. До этого президент подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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