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В МККК сообщили о срыве помощи выходу мирных жителей из Мариуполя

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Международный Комитет Красного Креста (МККК) не смог в пятницу, 1 апреля, оказать поддержку выходу мирных жителей из Мариуполя из-за небезопасной ситуации в данном районе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«Группа Международного Комитета Красного Креста в составе девяти человек, направлявшаяся в пятницу в Мариуполь для содействия безопасному выводу гражданских лиц, была вынуждена вернуться в Запорожье после того, как условия и обстановка сделали невозможным дальнейшее продвижение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая попытка будет предпринята в субботу, 2 апреля.

При этом в МККК уточнили, что для успешного осуществления операции по сопровождению автоколонны с мирными жителями Мариуполя в другой город на территории Украины в качестве «нейтрального посредника» необходимо, чтобы «стороны соблюдали принятые договоренности, обеспечивали необходимые условия и предоставляли гарантии безопасности» для провода гуманитарных конвоев.

Ранее в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об успешной эвакуации в в течение дня из Мариуполя в село Безыменное в ДНР 201 человек, включая 43 ребенка. Штаб территориальной обороны ДНР также призывал население воздерживаться от столкновений с украинскими боевиками.

31 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ сорвали эвакуацию жителей Мариуполя, в результате чего гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь. Он напомнил, что Россия, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, проводит масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению в контролируемых районах Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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