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Глава ДНР издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах

Глава ДНР Пушилин издал указ об управлении имуществом в освобожденных районах
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 1 апреля, издал указ о некоторых вопросах управления имуществом на территории освобожденных населенных пунктов ДНР.

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Как говорится в тексте документа, расположенное на территории освобожденных населенных пунктов республики движимое и недвижимое имущество, которое являлось украинской государственной и коммунальной собственностью, теперь подлежит учету как государственная собственность ДНР.

Уточняется, что исключение при этом составит жилищный фонд.

Ранее в этот день глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк рассказала о том, что Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

Также она добавила, что закон коснется и тех, кто не является гражданином РФ, однако проживает или работает в России.

17 марта депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что вырученные от продажи средства могли бы быть направлены на восстановление Донбасса.

10 марта украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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