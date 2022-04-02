Путин подписал указ о награждении спасших людей из упавшего Ми-8 на Камчатке

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пятерых сотрудников Кроноцкого заповедника на Камчатке, которые летом 2021 года спасли людей из рухнувшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Медаль «За спасение погибавших» получат государственный инспектор резервата Алексей Бецелев, участковый государственный инспектор Евгений Денгес, техник Алексей Крутиков, государственный инспектор Константин Лукашевский и государственный инспектор Александр Марандыкин, говорится в документе.

«Сотрудники заповедника благодаря слаженным действиям сумели спасти восемь человек с затонувшего в Курильском озере вертолета Ми-8. Нисколько не сомневался, когда подавал прошение наградить инспекторов», — приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Солодова.

Губернатор назвал удостоенных медали героями и заявил, что гордится сотрудниками заповедника.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.

Спастись удалось восьми пассажирам. Погибли восемь человек, включая командира воздушного судна.

В правительстве уточнили, что в день крушения на озере был сильный туман и инспекторы услышали звук удара вертолета о воду. Они спустили на воду два катера и за 3–4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. При этом температура воды в озере была 5–6 градусов, долго находиться в ней невозможно. Спасшимся пассажирам удалось выплыть с глубины 8–9 метров.

5 сентября вертолет вытащили из воды. Тела погибших подняли ранее в ходе поисковых работ.

По факту крушения возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».