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Речевой самописец разбившегося в Китае Boeing 737 перевезли в США

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Речевой самописец пассажирского Boeing 737, потерпевшего крушение 21 марта на юге КНР, находится в США. Об этом в пятницу, 1 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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Отмечается, что самописец сейчас находится в специализированном учреждении в Вашингтоне.

«NTSB оказывает помощь управлению гражданской авиации Китая в расшифровке самописца <...> в лаборатории в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Агентство не уточняет, будут ли участвовать китайские специалисты в этом процессе. Также пока не известно, когда и при каких обстоятельствах прибор с самолета был перевезен в Соединенные Штаты.

Ранее в этот день сообщалось, что специалисты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США вылетели в Китай для участия в расследовании произошедшего в марте этого года крушении пассажирского самолета Boeing 737 на юге КНР.

Ранее, 26 марта, все 123 пассажира и девять членов экипажа разбившегося в Китае пассажирского Boeing 737 были признаны погибшими. Специалисты выяснили личности 120 человек, находившихся на борту разбившегося самолета.

По данным спасателей, взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения самолета, к настоящему моменту не обнаружено. Первоначально возможной причиной катастрофы называлась неисправность двигателя.

Перед вылетом самолет прошел техосмотр и был допущен к эксплуатации.

Пассажирский Boeing авиакомпании China Eastern потерпел крушение 21 марта в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Борт выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. На борту самолета иностранных граждан не было.

Первый «черный ящик» — бортовой речевой самописец (CVR) был обнаружен 23 марта. Перед вылетом Boeing 737 прошел техосмотр и был допущен к эксплуатации.

Второй «черный ящик» был обнаружен 27 марта.

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