Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 апреля

Облачная погода, местами сильный снег ожидают жителей столицы в субботу, 2 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение до –3 градусов. Кроме того, и днем, и ночью местами ожидается гололедица и налипание снега.

Днем прогнозируется ветер северо-восточный со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью — ветер северный со скоростью 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 732–737 мм ртутного столба.

Ранее, 31 марта, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что к Москве приближается один из атмосферных фронтов мощного южного циклона. Однако он принесет не тепло, а большое количество снега.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие выходные Москву и Московскую область накроет аномальное количество осадков, которые принесет средиземноморский циклон «Катарина».