Ученые выявили способность рыб к математике

Исследование, проведенное в Боннском университете в Германии, продемонстрировало, что рыбы Зебра Мбуна (Pseudotropheus zebra) и скаты (Potamotrygon motoro) могут быстро прибавлять и вычитать единицу из цифр от одного до пяти. Работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

Чтобы проверить, смогут ли рыбы делать простые вычисления, исследователи поместили их в специальные камеры. Там были установлены два экрана. Рыбам показывали изображения: к примеру, пять точек на одном и три на другом экране.

Они случайным образом выбирали сторону и получали (либо не получали) вознаграждение. Со временем рыбы и скаты учились связывать визуальные стимулы на экранах с желаемым результатом.

После этого исследователи усложнили задачу: рыбам показывали фигуры желтого и синего цвета и давали пять секунд, чтобы запомнить количество и цвет фигур. Их научили распознавать, что желтые символы означают сложение на единицу, а синие символы означают вычитание на единицу.

Затем рыбе нужно было выбрать между двумя экранами: одна с дополнительной фигурой и другая — на одну фигуру меньше.

К примеру, если рыбе показывали изображение с тремя синими фигурами, то она должна была прибавить один к трем и выбрать ворота с четырьмя фигурами..

В исследовании участвовали восемь Зебр Мбуна и восемь скатов. Из них шесть зебр мбуна и три ската научились считать: они справлялись с задачками 78 и 94% случаев соответственно. Вычитание давалась им сложнее: оба вида получали правильные ответы в 69 и 89% случаев соответственно.

Ученые отмечают, что результаты дополняют растущее количество доказательств того, что когнитивные способности некоторых рыб необходимо пересмотреть.

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