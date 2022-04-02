Зеленский заявил о прогрессе в обсуждении членства Украины в ЕС

В обсуждении вопроса о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) наметился прогресс. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил глава государства Владимир Зеленский после встречи с председателем Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой.

«Говорили [с Метсолой] о том, как ускорить вступление Украины в ЕС. Конкретика есть», — поделился он в своем Telegram-канале.

Также, по словам Зеленского, в разговоре с главой ЕП были затронуты темы поставок оружия украинским военным и дальнейшего усиления антироссийских санкций.

Переговоры состоялись 1 апреля в Киеве. Во время визита Роберта Метсола подтвердила поддержку Европарламентом стремления Украины стать кандидатом на вступление в ЕС, отметив, что «Украина — это Европа больше, чем когда-либо прежде». Кроме того, она отметила, что необходимо ужесточить ограничительные меры в отношении РФ.

О предстоящей поездке в столицу Украины Метсола заявила 31 марта. При этом цели своей делегации она не раскрывала.

Ранее в тот же день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС рассмотрит на Совете глав МИД или на саммите лидеров Евросоюза запрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, если такой поступит от Киева. По его словам, Евросоюз и отдельные государства обсуждают пути прекращения конфликта.

В четверг глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, сообщил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом в украинском урегулировании.

17 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал лидеров ЕС и США посетить Киев. Он подчеркнул, что они должны смотреть в глаза украинским женщинам и детям, а также помогать им сохранить их жизни и независимость.

15 марта польский премьер заявил, что Евросоюз (ЕС) должен предоставить Украине статус кандидата в организации как можно скорее.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, запись которого опубликована в YouTube «24 Канала», заявил, что Россия и западные страны должны предоставить Украине гарантии безопасности.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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