Власти Казани сообщили о прибытии более 500 беженцев из ДНР и ЛНР

Более 500 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Казань вечером 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Большая часть людей приехала из Мариуполя.

На железнодорожном вокзале Казани прибывших встречали представители правительства республики, сотрудники МЧС, медики, волонтеры. Беженцев отвезут в санаторий, где они будут размещены.

«Все прибывшие жители ДНР и ЛНР отправятся во временные пункты размещения, где есть все необходимое, включая продукты питания, предметы первой необходимости. На месте будет оказана медицинская помощь всем, кому она необходима», — сообщил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Планируется, что прибывшие дети пойдут в детские сады, а взрослые смогут устроиться на работу.

Отмечается, что в правительстве Татарстана был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев, который возглавил Нигматуллин.

Ранее власти заявляли о готовности принять тысячу жителей ДНР и ЛНР. Для их размещения определены санатории «Санта», «Жемчужина», «Ливадия», «Васильевский» и гостиницы «Кварт» и «Камаз-жилбыт» в Казани и Набережных Челнах.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей.

31 марта источник в силовых структурах сообщил, что число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило 500 тыс.

Отмечалось, что большинство беженцев приехали из ДНР и ЛНР через границу в Ростовской области, с украинской территории люди въезжают через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областях и в Крыму.

24 марта стало известно, что граждане ДНР и ЛНР, а также Украины смогут работать на территории РФ без оформления патента. Кроме того, их документы, в том числе водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, зарегистрированные на вышеуказанных территориях, будут признаны в России.

10 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что с просьбами об эвакуации к Москве обратились свыше 2,6 млн человек почти из 2 тыс. украинских населенных пунктов. На Украину российскими военными доставлена 1421 т гуманитарного груза, проведено 186 гуманитарных акций.

В ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что эвакуации мирных жителей препятствуют нацбатальоны, которые используют граждан в качестве живого щита. Так, 12 марта сообщалось, что украинские националисты удерживают рядом с Мариуполем сотни тысяч мирных граждан, в том числе представителей иностранных государств.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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