Нуланд посетит с визитом ряд европейских стран и обсудит Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отправится с визитом во Францию, Германию, Грецию, Турцию и на Кипр для обсуждения основных внешнеполитических вопросов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе госдепа.

«Виктория Нуланд 2–9 апреля отправится во Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, чтобы еще больше укрепить наши двусторонние отношения, подчеркнуть нашу общую поддержку Украины и скоординировать наш ответ на действия Российской Федерации», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что помимо украинского вопроса, американская делегация намерена поднять актуальные вопросы экономики, безопасности, а также обсудить весь спектр глобальных проблем и способы более эффективного восстановления после пандемии.

Ранее в этот день состоялись телефонные переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по вопросу оказания Вашингтоном поддержки Киеву.

25 марта лидеры стран Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества «Стратегический компас ЕС». Эта стратегия предусматривает создание сил быстрого реагирования Евросоюза численностью в 5 тыс. человек. Также главы европейских государств приняли решение создать фонд солидарности с Украиной с целью финансирования восстановления страны после завершения спецоперации России.

24 марта президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили ограничительные меры в отношении России, направленные на экономику страны и ее действия по противостоянию уже введенным санкциям Запада.

Тогда же, в среду, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе регулярного брифинга для прессы сообщила, что Вашингтон по-прежнему готов оказывать помощь в обеспечении безопасности, в том числе за счет поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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