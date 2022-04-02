В США спрогнозировали голод в Африке и на Ближнем Востоке

Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила 1 апреля, что в Белом доме обеспокоены возможным ухудшением ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке на фоне кризиса вокруг Украины.

Она пояснила, что Россия и Украина, выращивая пшеницу, сою и другие культуры, являются «хлебной корзиной» для многих регионов мира.

Она добавила, что российско-украинский конфликт усложняет усилия по выращиванию и экспорту этих основных культур. Более высокие цены на энергию и удобрения усугубляют проблему.

«Мы работаем с международными агентствами помощи, чтобы убедиться в наличии гуманитарной помощи, потому что мы обеспокоены, в частности Ближним Востоком, некоторыми регионами Африки и Востока», — заявила Роуз в интервью CNBC.

Она заметила, что возможна ситуация «вызывает большую обеспокоенность».

Ранее, 1 апреля, директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский рассказал, что санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, могут стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода.

По его словам, это связано с тем, что у отечественных экспортеров удобрений и зерна возникнут сложности с логистическими маршрутами и схемами финансирования.

По данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, поэтому сбои поставок привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

28 марта заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что угроза продовольственного кризиса в мире связана не с российской спецоперацией по защите Донбасса, а с незаконными санкциями Запада.

Ранее в этот день в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили «Известиям», что из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом.

16 марта Конференция ООН по торговле и развитию доложила, что события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. При этом уточнялось, что развитые страны особенно сильно пострадают от происходящего на фоне быстро растущих цен на продовольствие, горючее и удобрения.

Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

В феврале ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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