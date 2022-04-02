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Артист Герасимов поделился воспоминаниями об умершей Яковлевой

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Скончавшаяся в возрасте 64 лет актриса Александра Яковлева была энергичным и неравнодушным человеком. Об этом 2 апреля рассказал народный артист России Евгений Герасимов.

«Мы были хорошо знакомы. Это несчастье... Яркая, талантливая, красивая», — сказал он.

Артист отметил, что Яковлева болела серьезным недугом, который в итоге унес жизнь одной из звезд советского и российского кинематографа.

«Очень жаль, что она ушла из жизни. Она была энергичным и неравнодушным человеком», — подытожил Герасимов.

Ранее, 1 апреля, российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев сообщил, что актриса Александра Яковлева скончалась после продолжительной борьбы с онкологией в возрасте 64 лет. Актрису похоронят на родине в Калининграде.

Яковлева в 1980-е годы была одной из самых популярных актрис советского кино. Известна ролями в картинах «Экипаж», «Чародеи», «Парашютисты», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году ушла из кинематографа. Она занялась общественно-политической деятельностью, а также занимала пост замгендиректора дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД».

В 2016 году Яковлева заявила о том, что вернулась в профессию. В том же году на экраны вышел ремейк фильма «Экипаж», где она сыграла свою же героиню.

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