В Турции отметили сложности в отказе от российского газа

Возможный отказ от поставок газа из России стал бы трудно выполнимым для Турции. Об этом 1 апреля в интервью телеканалу TRT Turk заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

По его словам, сложно отказаться от поставок газа или отменить контракты.

«Это так же сложно, как развернуть большой корабль по типу «Титаника», — сказал он.

В этом же интервью он отметил, что Анкара не станет поддерживать антироссийские санкции. Также он добавил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока рано. В ходе переговоров делегаций двух стран есть еще нерешенные вопросы.

Кроме того, он отметил необходимость создания плана по снятию санкций с России на случай достижения договоренностей между Киевом и Москвой.

Ранее в пятницу Владимир Путин провел телефонную беседу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсуждалась встреча делегаций РФ и Украины. Эрдоган в очередной раз заявил о готовности организовать встречу Путина и украинского президента.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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