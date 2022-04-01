Минобороны РФ сообщило о минировании шлюзов на ГЭС под Николаевом

Боевики украинских националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции на реке Южный Буг в Николаевской области. Об этом сообщил в пятницу, 1 апреля, начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ), генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску», — заявил начальник НЦУО РФ.

Ранее, 26 марта, Михаил Мизинцев сообщал о планах украинских неонацистов взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе. Уточнялось, что минирование производилось по указанию губернатора области. Кроме того, Мизинцев отмечал, что при реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами.

Также в этот день российское военное ведомство предупредило об опасности дрейфа украинских мин при ухудшении погоды в северной части Черного моря. Снаряды могут достичь Румынии через четыре дня, а Болгарии через 10.

16 марта сообщалось, что росгвардейцы совместно с ВС России успешно отразили нападение украинских неонацистов на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). На тот момент ГЭС уже перешла под контроль РФ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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