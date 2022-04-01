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ФАС РФ предложило комплекс мер по снижению цен на детское питание

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает снизить цены на детское питание путем регулирования цен и мер поддержки торговых сетей, продающих детские смеси.

«Наиболее чувствительное сегодня — это «борщевой набор»
Замглавы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин — о поставках продовольствия, «сером» импорте и борьбе с контрафактом

Как выяснили «Известия», поводом для проработки комплекса мер стали данные, полученные в ходе проверки ПАО «Детский мир».

В частности, служба считает необходимым включить молочные смеси в перечень товаров, цены на которые подлежат регулярному мониторингу со стороны государства.

Кроме того, в ФАС считают важным для повышения доступности детского питания рассмотреть возможность поддержки торговых сетей. Например, сократить срок оплаты поставщикам стоимости продукции, обнулить таможенные пошлины на сырье и упаковку и упростить процедуру их ввоза из третьих стран.

Также антимонопольное ведомство считает, что следует приостановить введение маркировки товаров и включить молочные смеси в перечень для ведения постоянного мониторинга ценообразования на потребительском рынке.

По мнению службы, целесообразно предусмотреть меры, направленные на обеспечение специализированным лечебным питанием детей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что власти ряда регионов начали проверки в связи с жалобами на рост цен на детские товары. Так, по словам родителей, особенно ощутимо выросла стоимость подгузников и молочных смесей.

Информацию подтвердили и в российских уполномоченных органах. Так, согласно данным Росстата, овощные консервы для детского питания к 4 марта по сравнению с 25 февраля подорожали на 2,4%, сообщила в разговоре с «Известиями» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. По сравнению же с декабрем 2021 года рост цен составил порядка 4%.

Кроме того, в Госдуме предложили ввести регулирование цен на продукты и детские товары. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

23 марта общественники и депутаты Госдумы попросили ФАС и Генпрокуратуру применить меры административной и уголовной ответственности к компаниям Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo за то, что иностранный бизнес в России на фоне ухода многих компаний провоцирует завышение цен, ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции. В пример общественник приводит компанию P&G. Ей принадлежат бренды стиральных порошков и моющих средств Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-a-med, «Миф».

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