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СК РФ даст правовую оценку действиям ВСУ против российских военных

Глава СК Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям ВСУ против российских военных
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата запросить данные Службы внешней разведки (СВР) о действиях украинских силовиков, направленных против российских военнослужащих, а также дать правовую оценку действиям националистов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщается на сайте СК РФ.

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По данным СВР, киевская власть пытается помешать дальнейшей публикации видео с пытками российских военнопленных украинскими националистами. Отмечается, что украинская сторона убеждает западные страны побудить Международный комитет Красного Креста и другие международные гуманитарные неправительственные организации отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. При этом стало известно, что захваченные российские военные не получают достаточно питания и неотложную медицинскую помощь.

В СК России подчеркнули, что таким образом украинские власти демонстрируют явное и серьезное нарушение норм международного гуманитарного права.

«Подобные действия украинских боевиков — тех, кто издевался над задержанными, и тех, кто санкционировал такое жестокое обращение, получат со стороны российского следствия всестороннюю правовую оценку и будут квалифицированы как особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Украина довела до сведения Великобритании, что не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Об этом 1 апреля сообщили в российской Службе внешней разведки (СВР).

В СВР убеждены, что Киев после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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