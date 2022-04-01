Минобороны России показало видео пуска ракеты «Оникс» по объекту ВСУ

Минобороны России в пятницу, 1 апреля, опубликовало видео одиночного пуска противокорабельных ракет «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с побережья Черного моря.

«Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс», уничтожив командный пункт ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что удар по группировке украинских войск был нанесен в рамках спецоперации.

Ранее в этот же день представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки поражено 52 военных объекта Украины. В частности, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2».

25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что воздушные силы и система ПВО Украины практически полностью уничтожены. По его словам, российские военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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