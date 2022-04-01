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Минторг США ввел санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

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Минторг США в пятницу, 1 апреля, добавил в санкционный список 120 российских и белорусских предприятий из-за ситуации на Украине.

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«В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли <...> вносит 120 юридических лиц в [санкционный] перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны», — говорится в опубликованном 1 апреля документе ведомства.

Накануне днем директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что компании из черного списка не могут получать технологии из США без лицензии. Она также добавила, что ограничения затронут оборонный, космический и морской секторы.

Ранее, 2 марта, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что власти США надеются отнять у Москвы долю рынка вооружений за счет введения санкций.

В тот же день стало известно, что США вводят блокирующие санкции в отношении 22 оборонных предприятий России, в том числе производящих боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Уточняется, что ограничительные меры также коснутся организаций, которые поддерживают службы безопасности, военные исследования и оборонный сектор экономик России и Белоруссии.

До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Позднее представители американского конгресса внесли законопроект о введении санкций против всех российских госпредприятий, включая «Газпром» и «Роснефть».

Санкции последовали после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками, которые были ратифицированы на следующий день.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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