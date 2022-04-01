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В Минобороны сообщили об обстреле украинскими военными села под Киевом

МО: ВСУ обстреляли село под Киевом, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских орудий село Новая Басань под Киевом, в результате чего погибло много мирных жителей. Об этом 1 апреля сообщает начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Киевской области подразделения Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил он на брифинге.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что украинские националисты готовят химическую провокацию в Харьковской области. По его словам, националисты планируют подорвать железнодорожные контейнеры, содержащие до 800 т хлорина, которые находятся в населенном пункте Кочеток в Харьковской области.

Также в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что войска РФ крылатыми ракетами «Оникс» уничтожили штаб украинских военных, в котором находилось 40 человек личного состава, в районе населенного пункта Шахтерское. В течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 40 военных объектов Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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