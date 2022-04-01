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Страны МЭА высвободят новую партию нефти из своих запасов

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Государства, входящие в Международное энергетическое агентство (МЭА), приняли решение высвободить нефть из своих стратегических запасов вслед за аналогичным шагом США. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 1 апреля.

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«Сегодняшнее соглашение станет пятым в серии этих решений. Предыдущие меры были согласованы в 1991, 2005, 2011 годах и 1 марта 2022 года. <…> Детали этого соглашения будут обнародованы на следующей неделе», — сообщает агентство.

Представители стран — членов МЭА также обсудили значительную зависимость Европы от природного газа из РФ, а также необходимость обеспечить надежность поставок.

Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении высвободить из стратегического резерва страны по 1 млн баррелей в день в течение полугода в целях стабилизации рынка нефти и снижения волатильности цен. По его словам, данная мера даст достаточный временной промежуток для того, чтобы нарастить нефтедобычу к нужному сроку.

1 апреля старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин сообщил, что в США уже увидели результаты решения по высвобождению нефти из резервов. По его словам, цены на энергоресурсы уже начали снижаться.

Кроме того, в этот же день Байден заявил, что более 30 стран присоединились к инициативе Соединенных Штатов по высвобождению нефти из стратегических резервов. Он добавил, что государства выступили против «использования Россией энергоресурсов в качестве оружия».

Высвобождение топлива из запасов происходит на фоне запрета США на весь импорт газа и нефти из России, который был обозначен Байденом 8 марта. Соответствующее решение, как и другие санкции Запада в отношении РФ, стало ответом на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Власти России уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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