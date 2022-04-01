В домах Волгоградской области заменят 1200 лифтов в этом году

В Волгоградской области в 2022 году планируют заменить 1200 лифтов в 373 многоэтажных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

С начала года специалисты успели заменить более 300 лифтов в 95 зданиях. Работы проводятся в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Власти отмечают, что устаревшие подъемники в многоэтажках заменяют современными и бесшумными подъемниками.

В 2021 году в регионе смонтировали 1,05 тыс. единиц нового лифтового оборудования. В 2022-м заменят еще 1,2 тыс. Ожидается, что до 2023 года в Волгоградской области заменят все лифты, выработавшие свой срок.