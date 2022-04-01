Представитель Эрдогана оценил сроки встречи Путина и Зеленского

Говорить о дате встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока рано. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в пятницу, 1 апреля, в эфире телеканала TRT Turk.

«Очень много вопросов, нуждающихся в обсуждениях», — отметил он.

По словам Калына, в Анкаре хотят заключения соглашения о прекращении огня в максимально короткие сроки.

Как он добавил, «сжигать мосты» с Россией недопустимо, необходим тот, кто будет говорить с Москвой.

Кроме того, он отметил необходимость создания плана по снятию санкций с России на случай достижения договоренностей между Киевом и Москвой.

Ранее в пятницу Владимир Путин провел телефонную беседу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсуждалась встреча делегаций РФ и Украины. Эрдоган в очередной раз заявил о готовности организовать встречу Путина и украинского президента.

Накануне Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским. В ходе беседы президент Турции указал на то, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установления мира. Он также заявил, что в настоящее время важно обеспечить временное прекращение огня. По словам Эрдогана, Турция не будет участвовать в санкциях, так как придает большое значение диалогу с Россией.

Ранее, 29 марта, во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»