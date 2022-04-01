Экс-премьер Украины уличил Киев в военном преступлении

Европейские страны и США игнорируют совершенные Украиной военные преступления. Об этом 1 апреля заявил «Известиям» бывший украинский премьер Николай Азаров.

По его словам, стратегия вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в превращении городов в укрепрайоны, что очень легко реализовать, поскольку любой жилой дом может быть использован как долговременная огневая точка.

«Ничего не надо бетонировать, укреплять. Просто засел на крышу или из квартиры, и веди артиллерийский обстрел, что они и делают. Отсюда и такие большие разрушения в местах боевых действий. По большому счету, такое использование армии является военным преступлением, но это ни американцев, ни европейцев не беспокоит», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что украинские власти и СМИ распространяют ложные сведения о якобы успехах ВСУ, а также о «потерях» российской армии.

При этом действия НАТО и Евросоюза указывают на то, что им выгодна эскалация ситуации на Украине.

«Они готовы поставлять оружие, максимально, что бойня длилась как можно дольше», — сказал экс-премьер.

Также Азаров указал на многочисленные факты беззакония на Украине. Он подчеркнул, что киевский режим был диктаторским еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса, а после власти Украины посчитали, что у них развязаны руки, в стране начался разгул беззакония.

Также бывший премьер рассказал о многочисленных арестах на Украине политологов, журналистов и общественных деятелей, выступающих с критикой власти. В стране нет оппозиционных СМИ, жителям транслируют абсолютно ложную информацию. При этом факты беззакония на Украине полностью игнорируются в Европе.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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