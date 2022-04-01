Прямой эфир
Экономика
Банки выступили за использование криптовалют в качестве инвестиций
Мир
Зеленский попросил Макрона помочь с гуманитарными коридорами
Мир
Датская компания Danfoss объявила о планах уйти из России и Белоруссии
Экономика
Ритейлеры заявили о падении спроса и цен на сахар
Экономика
Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappа покинет российский рынок
Экономика
Минфин Британии разрешил ЦБ России платить по нерублевым займам до 30 июня
Мир
Си Цзиньпин выразил сожаление в связи с текущей ситуацией на Украине
Мир
Болгария объявила персоной нон грата первого секретаря посольства России
Мир
Верховная рада приняла закон о запрете «пророссийских партий»
Армия
ВС России уничтожили 357 украинских беспилотников с начала спецоперации
Мир
Парламент Украины запретил использовать символы Z и V
Сюжет:

Экс-премьер Украины уличил Киев в военном преступлении

Экс-премьер Украины Азаров: Запад игнорирует военные преступления Киева
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские страны и США игнорируют совершенные Украиной военные преступления. Об этом 1 апреля заявил «Известиям» бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Не допустим, чтобы Украина была плацдармом для угроз в адрес России»
Главные заявления российского президента Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам

По его словам, стратегия вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в превращении городов в укрепрайоны, что очень легко реализовать, поскольку любой жилой дом может быть использован как долговременная огневая точка.

«Ничего не надо бетонировать, укреплять. Просто засел на крышу или из квартиры, и веди артиллерийский обстрел, что они и делают. Отсюда и такие большие разрушения в местах боевых действий. По большому счету, такое использование армии является военным преступлением, но это ни американцев, ни европейцев не беспокоит», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что украинские власти и СМИ распространяют ложные сведения о якобы успехах ВСУ, а также о «потерях» российской армии.

При этом действия НАТО и Евросоюза указывают на то, что им выгодна эскалация ситуации на Украине.

«Они готовы поставлять оружие, максимально, что бойня длилась как можно дольше», — сказал экс-премьер.

Также Азаров указал на многочисленные факты беззакония на Украине. Он подчеркнул, что киевский режим был диктаторским еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса, а после власти Украины посчитали, что у них развязаны руки, в стране начался разгул беззакония.

Также бывший премьер рассказал о многочисленных арестах на Украине политологов, журналистов и общественных деятелей, выступающих с критикой власти. В стране нет оппозиционных СМИ, жителям транслируют абсолютно ложную информацию. При этом факты беззакония на Украине полностью игнорируются в Европе.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022