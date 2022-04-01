Житель Кубани ожидает суда за мошенничество при продаже зерна

В Ставропольском крае по обвинению в мошенничестве ожидает суда житель Краснодарского края, который похитил 26,7 млн рублей при фиктивной продаже сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следствие полагает, что двое жителей Кубани распространили на территории Ставрополья информацию о продаже зерна по низкой стоимости. В ходе телефонных переговоров они договорили с тремя компаниями о поставке урожая 2020 года пятого класса.

Злоумышленники заранее составили фиктивные договоры купли-продажи от имени реально существующего сельхозкооператива. Затем покупателям были направлены ложные письма, подтверждающие их полномочия представлять данный кооператив.

Получив от покупателей деньги, мошенники в двух случаях выполнили условия договоров частично, а в третьем вовсе не произвели поставку. Таким образом они похитили 26,7 млн рублей, пишет NewsTracker.

Одному из подозреваемых удалось скрыться, сейчас ведется его розыск. Его подельник ожидает суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В ходе расследование уголовного дела были допрошены 20 человек, проживающих на территории Ставрополья, Кубани и Саратовской области. По изъятым документам проведены криминалистические судебные экспертизы.