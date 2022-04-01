Боец Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари проведут бой 15 апреля

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и бразилец Сауло Кавалари 15 апреля проведут бой в рамках турнира PRAVDA. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», Кавалари является успешным бойцом на «голых кулаках». В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелемхану (Пулеметчику) Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В третьем раунде Дацик схватил Дукаева за горло и тот упал. Судьи сняли с Дацика балл за бойцовский прием на ринге и пояс чемпиона достался сопернику.

Турнир PRAVDA состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.