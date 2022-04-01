Госдеп оценил дефицит на рынке нефти в 2 млн баррелей в сутки

Дефицит нефти на мировом рынке достигает около двух миллионов баррелей в день. Об этом 1 апреля заявил советник Госдепартамента США по энергобезопасности Амос Хокстин.

Нехватка топлива может быть связана с перебоями поставок из России, отметил он в эфире Bloomberg TV.

«Мы считаем — и не просто считаем, а видим физическое доказательство тому, что дефицит нефти на рынке сегодня составляет примерно 2 млн баррелей в день, если не больше», — отметил эксперт.

По его мнению, ряд участников ОПЕК не видят дефицита, поскольку вопрос остается для них «сложным». США не одобряют решение ОПЕК+ продолжать наращивать добычу нефти в условиях дефицита, подчеркнул Хокстин.

«Президент (Джо Байден) не просит других делать ту работу, которую должны выполнять мы. Это неправильно», — цитирует его «Газета.Ru».

Накануне США вынесли вопрос об организации международных поставок топлива на обсуждение с руководителями стран Персидского залива.

31 марта стало известно, что Соединенные Штаты планируют ежедневно высвобождать 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на протяжении шестимесячного периода. Таким образом, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам. Цены на бензин в Америке достигли исторического максимума.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».