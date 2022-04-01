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Зампостпреда РФ при ООН заявил о подготовке химпровокации в Харьковской области

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Националисты Украины готовят химическую провокацию в Харьковской области. Такое заявление сделал в пятницу, 1 апреля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Угроза провокаций с использованием химического оружия всё еще высока», — сказал Полянский, чьи слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что представительство РФ при ООН направило в Совет Безопасности ООН письмо с информацией Минобороны РФ о подготовке украинскими националистами провокаций.

По словам Полянского, националисты планируют подорвать железнодорожные контейнеры, содержащие до 800 т хлорина, которые находятся в населенном пункте Кочеток в Харьковской области.

16 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Служба безопасности Украины при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ. Он сказал журналистам, что при поддержке западных стран Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины.

Также он заверил, что в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Как указал представитель ведомства, Россия в отличие от США давно полностью уничтожила все запасы химического оружия, выполнив взятые на себя международные обязательства. Также Конашенков уточнил, что с целью пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами ВС РФ на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность.

14 марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту диверсии украинских националистов на Авдеевском коксохимическом заводе. По данным следователей, в результате действий националистов на заводе возник пожар, токсичный дым начал распространяться на прилегающие населенные пункты. При этом украинские силовики не дают экстренным службам добраться до места возгорания, что угрожает местным жителям в радиусе десятков километров.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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