Более трех десятков дворов благоустроят в Орле в 2022 году

В Орле в 2022 году планируют благоустроить 32 дворовые территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчики вышли на объекты 1 апреля. Они выполнят комплексный ремонт дворов, который включает асфальтирование, устройство освещения, установку новых урн и скамеек.

Как уточняет InfoOrel.ru, всего заключен 21 контракт. Исполнителям предстоит обновить 11 дворов в Северном районе, 10 — в Советском, девять — в Заводском и два — в Железнодорожном.

Завершить благоустройство планируется в период с 1 июня по 4 августа в зависимости от объемов работ.