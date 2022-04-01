Народный совет ЛНР принял закон о фейках о военных РФ и Донбасса

Народный совет Луганской Народной Республики (ЛНР) принял закон, вводящий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о действиях военных и о функционировании органов государственной власти республик Донбасса и России. Об этом 1 апреля сообщил на своем сайте «Луганскинформцентр».

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс. Также вводится отдельная статья об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования сил России или республик Донбасса и исполнения органами госвласти их полномочий в целях защиты интересов РФ, ЛНР, ДНР и их граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Уголовная ответственности по статье наступит, если нарушитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное действие.

Законопроект внес в народный совет ЛНР глава республики Леонид Пасечник.

Ранее в марте аналогичный закон подписал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Документ уже вступил в силу.

25 марта президент России Владимир Путин утвердил уголовное наказание за распространение фейков о деятельности государственных органов РФ за рубежом. За подобное нарушение полагается лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Другой подписанный российским лидером закон предусматривает административную ответственность за дискредитацию государственных органов РФ за рубежом.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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