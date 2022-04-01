Корреспондент «Известий» показал разрушенный двор в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал двор в Мариуполе, разрушенный в результате удара вооруженных сил Украины.

«Так сейчас выглядят многие дворы в Мариуполе. Видно, что снаряд попал прямо по центру дома, обрушились все перекрытия до первого этажа», — прокомментировал журналист.

Как рассказал военный Донецкой Народной Республики (ДНР), при отступлении украинские бойцы не смогли забрать оружие.

«Разбросаны автоматы Калашникова, которые при отступлении не смогли забрать и сожгли, чтобы они не достались нам», — поделился он.

Жители Мариуполя продолжают прятаться от обстрелов националистов в подвалах и убежищах. 1 апреля корреспондент Александр Сафиулин показал одно из убежищ, где он поговорил с одним из прячущихся школьников. Ребенок рассказал, что разлучился с родителями, они остались в квартире семьи. По его словам, в подвале очень холодно и спит он одетым.

Ранее в этот день представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе осталось три основных очага сопротивления. Речь идет о центре Мариуполя, заводе «Азовсталь» и порте. 28 марта Басурин сообщал, что окраины города полностью находятся под контролем военных республики.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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