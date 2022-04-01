Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила в Telegram-канале пресс-служба министерства.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в нос пациента с интервалом в три недели.

«Применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — заключили в министерстве.

По словам Мурашко, сейчас готовятся обновленные методические рекомендации по ревакцинации от коронавируса, куда может войти этот вид вакцины.

20 марта директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в рамках испытаний назальной вакцины ученые доказали ее эффективность в борьбе со штаммом «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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