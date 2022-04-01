На ВДНХ пройдет выставка образцов белорусской и российской техники

В Москве на ВДНХ со 2 по 9 апреля пройдет выставка передовых образцов белорусской и российской техники. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает пресс-служба выставки.

«Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля», — приводит сообщение представителя выставки агентство городских новостей «Москва».

Экспозиция разместится на открытой площадке между павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном № 57 «Россия — моя история».

Отмечается, что участие в выставке примут такие ведущие производители, как «КамАЗ» и «КАМАЗ-мастер», Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь», пишет НСН. Также — действующие и опытные образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники, пишет RT.

Выставка будет работать до 9 апреля ежедневно с 10:00 до 18:00, уточняет сайт kp.ru.