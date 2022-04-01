Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на уральской трассе

В Чебаркульском районе Челябинской области в результате массового ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 1 апреля на 10-м км заснеженной трассы Чебаркуль – Мисяш – М-5. По предварительным данным, 62-летняя водитель Daewoo Matiz в условиях снегопада не справилась с управлением при завершении обгона. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Volkswagen Bora, а затем — с грузовой «Газелью».

В результате ДТП водитель Daewoo получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет kursdela.biz. 42-летний водитель Volkswagen и его 14-летний пассажир доставлены в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вечером 29 марта на территории Карталинского района Челябинской области в условиях низовой метели столкнулись три автомобиля. Двое пассажиров погибли на месте происшествия, еще один человек скончался в больнице.