Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что в России решена проблема дефицита бумаги

Цены на офисную бумагу в России постепенно возвращаются к уровням января-февраля, ее дефицита в стране нет. Об этом в пятницу, 1 апреля, сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Что касается бумаги, то всё нормально в стране. У нас есть три крупнейших производителя этой бумаги. Одна компания находится в Ленинградской области, вторая — в Коми, компания «Монди», и группа «Илим» — в Архангельской области. Вот втроем они занимают практически весь рынок», — перечислил Евтухов.

Также в Минпромторге отметили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается российскими производителями и дефицита не будет.

Он привел в пример Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат, который заявил, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до ситуации с дефицитом. Предприятие нашло поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты, отметил замглавы ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

«Из-за того, что компания занимает примерно 40% рынка, нехватка продукции стала заметной, и цены действительно сильно выросли из-за этого временного локального дефицита, причем у некоторых перекупщиков более чем в 20 раз», — сообщил он.

Минпромторг фиксировал дефицит офисной бумаги в РФ, и рост цен на нее у перекупщиков в отдельных случаях более чем в 20 раз, сейчас проверку по этому поводу проводит Генпрокуратура, заключил Евтухов.

В середине марта появились жалобы покупателей в соцсетях на нехватку офисной бумаги в российских магазинах. На маркетплейсах цены выросли в среднем в четыре раза. 21 марта в «Рослесинфорге» заявили «Известиям», что стоимость бумаги, предположительно, взвинчивают не производители, а оптовики и ритейлеры.

Антироссийские санкции были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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