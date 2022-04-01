Зеленский попросил Макрона помочь с гуманитарными коридорами

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, украинский лидер попросил французского коллегу помочь в организации гуманитарных коридоров. Об этом 1 апреля сообщил телеканал BFM.TV.

Зеленский обратился к Макрону с просьбой продолжить свои дипломатические усилия для получения от Москвы «условий, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями».

Макрон подтвердил свое желание работать над тем, чтобы жители Мариуполя могли покинуть город «в направлении по своему выбору».

На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гумоперации для эвакуации жителей Мариуполя.

29 марта уже состоялся разговор президента России Владимира Путина и французского лидера. Как рассказал Путин, российские военные доставляют гумпомощь и обеспечивают эвакуацию мирных жителей, в том числе из Мариуполя. Как уточнил президент, для разрешения «тяжелой гуманитарной ситуации» украинские бойцы должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

В Елисейском дворце тогда заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились, отмечает «Газета.Ru».

23 марта французский президент сообщил, что Франция намерена дальше продолжать переговоры с РФ столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров. До этого Путин провел еще несколько телефонных разговоров с Макроном, в ходе которых стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине и в Донбассе, а также обсудили ход российско-украинских переговоров.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».