Плановый прием пациентов возобновили в Завьяловской больнице в Удмуртии

В Завьяловской районной больнице Удмуртии возобновили плановый прием пациентов. Об этом зампред правительства республики Эльвира Пинчук сообщила в своем Telegram-канале.

На базе Завьяловской больницы длительное время действовал ковид-центр. С 1 апреля он закрылся. В стационаре теперь возобновлен плановый прием пациентов с другими заболеваниями, пишет ИА «Сусанин».

Сейчас в республике для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 550 коек. Они размещены в больницах Воткинска, Глазова, Сарапула, Можги и Ижевска. Около 40% коечного фонда свободно.

«Отмечу, что именно сейчас, когда мы фиксируем спад заболеваемости, самое время сделать ревакцинацию», — цитирует Эльвиру Пинчук Udm-info.ru. На сегодняшний день в республике ревакцинировались 135 486 жителей.