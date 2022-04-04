Ученые назвали новый способ эффективного похудения

Укрепление мышц может быть полезнее, чем сжигание жира. Такой вывод сделали ученые из Университета штата Джорджии, результаты исследования которых публикует Medicalxpress.

По их словам, лучшим способом похудения может стать укрепление мышц и тренировки. Кроме того, спорт поможет снизить риск развития таких болезней, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

По словам ученых, состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, затрудняя его или делая неэффективным.

«Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии», — заявил один из авторов исследования доктор Райан Харрис.

По его словам, мускулы «вытягивают» глюкозу из крови, тем самым борясь с диабетом.

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