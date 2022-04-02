Диетолог объяснила связь питания с группой крови

Теория натуропата Питера Д’Адамо из Америки гласит, что питание напрямую связано с группой крови. Идея не нашла отклика в научной среде, но, несмотря на это, на сегодняшний день многие диетологи признают диету Д'Адамо в качестве еще одной разновидности диеты. В некоторых случаях этот метод может поспособствовать улучшению самочувствия и снижению веса. О главных принципах теории Д'Адамо «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

Специалист убеждена в том, что людям с самой распространенной группой крови, обладателями которой является примерно 40% населения планеты, — первой — подходит мясная диета — потребление белка. Сюда же относится употребление птицы и рыбы. При этом нужно пожертвовать углеводами, зерновыми и бобовыми.

«Людей со второй группой крови автор называет земледельцами. Ее обладателями являются примерно 39% населения земли. Соответственно, в их рационе должны преобладать овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. А вот мясо, молочные и кисломолочные продукты, кофе и алкоголь следует ограничить», — пояснила диетолог.

Представителей третьей группы называют кочевниками, они составляют 15% населения земного шара, подчеркнула Румянцева.

Питер Д’Адамо советует этим людям уделить особое внимание овощам, фруктам, молочным и кисломолочным продуктам, любым видам мяса. Но стоит отметить, что курица, по мнению создателя теории, не включается в этот список. Исключить из рациона также рекомендуется морепродукты, томаты, изделия из пшеничной муки.

«Четвертая группа крови считается самой молодой в эволюции: на нее приходится лишь 6% населения. Она образована слиянием генов второй и третьей групп, наследуя их черты. По мнению автора, ее обладатели практически всеядны. Им подходят мясо, кроме красного, рыба, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, зерновые, овощи и фрукты. Рекомендуемые к исключению продукты: говядина, кукуруза, фасоль, алкогольные напитки», — рассказала диетолог.

Также Румянцева обратила внимание на то, что опираться при разработке индивидуального меню лишь на свою группу крови необязательно, так как теория Д'Адамо не имеет научного подтверждения.

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