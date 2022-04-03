Кардиолог назвал последствия переизбытка сахара в крови

Переизбыток сахара в организме ведет к загущению крови, что приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток. Об этом сообщил член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Нарушение питания клеток также приводит к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией. Эти заболевания проявляются чувствами покалывания, пощипывания или жжения в руках и ногах», — приводит его слова Пятый канал.

Врач пояснил, что переизбыток сахара в крови может стать причиной атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Как отметила диетолог Светлана Титова, именно поэтому необходимо тщательно следить за своим питанием и выбирать продукты со сбалансированным содержанием сахара. По ее словам, во всех покупных изделиях, в особенности йогуртах, выпечке, напитках, полуфабрикатах, содержится много сахара, поэтому предпочтение лучше отдавать домашней еде.

9 января диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова назвала продукты с высоким содержанием сахара. Она подчеркнула, что в лидерах по количеству добавленного сахара кондитерские и хлебобулочные изделия, также он содержится в хлебе, колбасе, паштетах и кисломолочных изделиях.

25 октября прошлого года врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что полный отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма. По ее словам, ежедневная норма потребления сахара будет достигнута из продуктов питания. Она также подчеркнула что «скрытый» сахар есть в колбасе и соусах, по этой причине люди часто превышают ежедневную норму сахара.