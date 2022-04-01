Телеканал «TV1000 Русское Кино» покажет комедийный сериал «Последний из Магикян»

4 апреля на телеканале «TV1000 Русское Кино» (принадлежит группе компаний Viasat) стартует сериал «Последний из Магикян» с Грантом Тохатяном, Анной Ардовой и Андреем Бурковским в главных ролях. Эпизоды будут выходить по будням в 17:10. Также сериал будет доступен подписчикам стримингового сервиса viju. Ситком от создателей «Кухни» и «Папиных дочек» придется по душе всем любителям добрых веселых историй о семье и дружбе.

О гостеприимстве армянского народа слышали все. Армяне любят встречать дома гостей и весело проводить время. Многие из них считают, что чем чаще человек угощает других, тем больше благополучия вернется ему в ответ. Семья Карена Магикяна не исключение. Главный герой сериала «Последний из Магикян» — уважаемый владелец автомойки, у него много друзей, но главное его богатство — три дочери и жена Наталья. Карен — представитель исчезающего вида людей, которые никогда не пользовались модными гаджетами и которые не подстраиваются под меняющийся мир, потому что «сейчас так принято». И пока он в тайне надеется, что скоро любимая супруга подарит ему долгожданного сына, старшая дочь собирается замуж за амбициозного молодого человека по имени Егор. Карен искренне не понимает современных отношений. Как у дочери может остаться ночевать парень, когда они еще не женаты? Пусть так делают все, но не в его семье! Многие зрители помладше смогут узнать в нем своих родителей, зрители постарше — себя. И пусть героям часто приходится решать разные проблемы, между ними возникают жаркие споры и разногласия, любовь, которая царит в семье, всегда сглаживает любой конфликт.

Лента не получилась бы такой глубокой и интересной без убедительной актерской игры. В проекте снялась целая плеяда звезд кинематографа: Анна Ардова, Грант Тохатян, Андрей Бурковский, Элен Касьяник, Наталия Вдовина, Александр Феклистов и другие.

Художественный руководитель «Последнего из Магикян» — Резо Гигинеишвили, известный режиссер, сценарист и продюсер. Среди его знаменитых работ — «Жара», «Любовь с акцентом», «Без границ» и другие.

Автор идеи и генеральный продюсер сериала — Вячеслав Муругов. Он лауреат семнадцати премий ТЭФИ и других престижных наград. Под его началом реализовали десятки проектов, в том числе многосерийные ленты «Кухня», «Папины дочки», «Ранетки», «Метод Лавровой», «Воронины» и другие.

Интересно, что на роль Карена Магикяна пробовались многие актеры. Кастинг был очень серьезный, но в итоге, как вспоминает Вячеслав Муругов, «в Москве актера не нашли — пришлось ехать в Ереван. Грант — известнейший в Армении человек, заслуженный артист!»

«Последний из Магикян» — это честный и веселый рассказ о жизни большой русско-армянской семьи, о любви и стремлении всегда оставаться собой в современном мире. Герои часто попадают в неловкие и забавные ситуации, наблюдать за которыми одно удовольствие.

Смотрите сериал «Последний из Магикян» на канале «TV1000 Русское Кино» с 4 апреля — по будням по четыре серии, в 17:10. А с 9 апреля, по субботам и воскресеньям, пройдет настоящий киномарафон. Все серии любимого сериала покажут начиная с 10:00. Также ситком будет доступен на стриминговом сервисе viju.