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Лавров назвал честным механизм оплаты газа в рублях

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Россия предложила западным государствам честную схему оплаты за российский газ в рублях, сообщил в пятницу, 1 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Он отметил, что в документе, который подписал президент России Владимир Путин, имеются условия, которые «приемлемы для западных стран». «Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть схема, которая была предложена [Россией], справедлива», — заверил Лавров.

Он подчеркнул то, что схема позволит Российской Федерации получить выплаты в рублях.

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31 марта президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа о новых правилах торговли природным газом с недружественными странами. Глава государства сообщил, что теперь для приобретения российского газа придется открыть рублевые счета в российских банках и уже с них производить оплату за газ. В Кремле объяснили процесс перехода на оплату поставок газа в рублях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что принятие этого решения не означает мгновенное прекращение поставок.

Однако 1 апреля министр экологического перехода Франции Барбара Помпили на слушаниях в Национальном собрании сообщила о возможности и дальше оплачивать газ, предоставляемый Россией, в евро. Переводы будут осуществляться через банки, которые впоследствии переведут иностранную валюту в рубли.

30 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «группы семи» (G7).

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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