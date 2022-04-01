Финал чемпионата России по интерактивному футболу пройдет 3 апреля
Масштабный LAN-финал чемпионата России по интерактивному футболу пройдет 3 апреля в киберспортивном комплексе Yota Arena
Восемь сильнейших игроков, прошедших отборочный и основной этапы, сразятся за звание победителя турнира, а обладатели первых трех мест разделят призовой фонд в размере 1 млн рублей.
Вход для зрителей бесплатный, билеты доступны на Timepad.
3 апреля для гостей площадки будет доступна фриплэй-зона, а в перерывах пройдут шоу-матч и автограф-сессия, в которых примут участие популярные блогеры и комментаторы гранд-финала: Иван Slame Занин, Никита Finito Куриленко, Максим Goodmax Гутник, Герман gromjkeee Громов, Артем RisenHaha Кузьмин, Роман Нагучев и Сергей Kefir Никифоров. Ведущий сцены — Карен Адамян, ведущий студии аналитики — Илья i_Pele Пелехацкий.
Участники гранд-финала:
- Даниил Abeldos Абельдяев;
- Степан Funkisenator Михович;
- Артём Xal Халилов;
- Роберт Ufenok77 Фахретдинов;
- Антон klenoff Кленов;
- Максим ZaykaPoehali Борисов;
- Павел Pablo Скуратов;
- Антон Bones Костин.
Спортсмены соревнуются в футбольном симуляторе FIFA 22 на игровых консолях PlayStation 5 в режиме FUT. В рамках финального этапа они сыграют по олимпийской системе.
Напомним, что призовой фонд Чемпионата России по интерактивному футболу 2022 составляет 1 млн рублей. Подробнее ознакомиться с правилами и расписанием турнира можно на его официальном сайте.