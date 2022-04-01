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Финал чемпионата России по интерактивному футболу пройдет 3 апреля

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Масштабный LAN-финал чемпионата России по интерактивному футболу пройдет 3 апреля в киберспортивном комплексе Yota Arena

Восемь сильнейших игроков, прошедших отборочный и основной этапы, сразятся за звание победителя турнира, а обладатели первых трех мест разделят призовой фонд в размере 1 млн рублей.

Вход для зрителей бесплатный, билеты доступны на Timepad.

3 апреля для гостей площадки будет доступна фриплэй-зона, а в перерывах пройдут шоу-матч и автограф-сессия, в которых примут участие популярные блогеры и комментаторы гранд-финала: Иван Slame Занин, Никита Finito Куриленко, Максим Goodmax Гутник, Герман gromjkeee Громов, Артем RisenHaha Кузьмин, Роман Нагучев и Сергей Kefir Никифоров. Ведущий сцены — Карен Адамян, ведущий студии аналитики — Илья i_Pele Пелехацкий.

Участники гранд-финала:

  • Даниил Abeldos Абельдяев;
  • Степан Funkisenator Михович;
  • Артём Xal Халилов;
  • Роберт Ufenok77 Фахретдинов;
  • Антон klenoff Кленов;
  • Максим ZaykaPoehali Борисов;
  • Павел Pablo Скуратов;
  • Антон Bones Костин.

Спортсмены соревнуются в футбольном симуляторе FIFA 22 на игровых консолях PlayStation 5 в режиме FUT. В рамках финального этапа они сыграют по олимпийской системе.

Напомним, что призовой фонд Чемпионата России по интерактивному футболу 2022 составляет 1 млн рублей. Подробнее ознакомиться с правилами и расписанием турнира можно на его официальном сайте.

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