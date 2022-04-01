Минэнерго России и ТЭК завершили подготовку к прохождению весенних паводков

Министерство энергетики РФ и компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) завершили подготовку к прохождению весенних паводков в 2022 году. Об этом в четверг, 31 марта, ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Для оперативной ликвидации возможных аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка, обеспечены резервы необходимых материалов, техники, оборудования и автотранспорта», — заявил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

Министерство отмечает, что в готовность приведены оперативно-ремонтные бригады в составе 95 тыс. специалистов, более 34 тыс. единиц техники и порядка 2 тыс. единиц плавсредств.



Кроме того, энергетики провели все мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов ТЭК.

Особое внимание специалисты уделят объектам, находящимся в регионах повышенного риска — республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Саха (Якутия), а также Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях.

13 марта сообщилось, что московские энергетики провели подготовку на случай возможных паводков. Этой зимой в городе выпало много снега, и по мере наступления весны возрастает вероятность паводков. В этом случае талая вода может уйти в грунт и подтопить кабельные линии в подземных инженерных сооружениях. Тем не менее энергетики заверили, что причин для беспокойства нет: все необходимые меры, чтобы потребители получали надежное электроснабжение, уже приняты.