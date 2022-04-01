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Еще пять ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае

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Собственники приняли решение о закрытии еще пяти ледовых переправ в двух районах Хабаровского края. На выездах установлены запретительные знаки и аншлаги.

В районе имени Лазо закрыли проезды через ключ Березовый и Михайловский. Кроме того, прекратили работу две переправы через реку Пунчи. Они обеспечивали движение лесовозной техники, пишет ИА AmurMedia. В районе имени Лазо не осталось ни одной действующей переправы.

В Ульчском районе закрыли переправу, которая связывала населенные пункты Циммермановка и Киселевка. Причиной запрета движения по автозимникам стало уменьшение толщины ледового покрова и его разрушение.

По данным МЧС, в регионе продолжают работать 20 ледовых переправ. Инспекторы напоминают, что движение разрешено только по официальным переправам, где ведется регулярный мониторинг состояния льда.

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