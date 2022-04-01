Во Франции заявили о возможности платить за газ РФ в евро

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили на слушаниях в Национальном собрании (нижней палате парламента) сообщила о возможности и дальше оплачивать газ, предоставляемый Россией, в евро. Переводы будут осуществляться через банки, которые впоследствии переведут иностранную валюту в рубли.

«Информация, которую мы получаем из Москвы в последние дни и часы, позволяет нам полагать, что компании смогут продолжать платить [за газ] в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли», — заявила Помпили в пятницу, 1 апреля.

Помпили добавила, что речь идет «в частности, о Газпромбанке».

Ранее в этот день в Кремле объяснили процесс перехода на оплату поставок газа в рублях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что принятие этого решения не означает мгновенное прекращение поставок.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

30 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «группы семи» (G7).

Президент РФ 28 февраля подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Так, перечислять деньги в иностранной валюте по договорам займа резидентам запрещается.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.