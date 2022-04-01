В Кремле объяснили процесс перехода на оплату поставок газа в рублях

Перевод оплаты за газ на рубли с 1 апреля не означает, что «Газпром» прекратит поставки топлива в недружественные страны уже с этого дня. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 1 апреля.

«Означает ли это, что с 1 апреля будут отключены поставки газа? Нет, не означает. Из указа это не следует. Оплата по поставкам должна осуществляться не сегодня же, а во второй половине апреля – начале мая», — указал пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Песков, компания «Газпром» будет продолжать работать с покупателями, при этом соответствующие директивы о том, каким образом следует это делать, ей даны президентом РФ.

Представитель Кремля также пояснил, что до принятия своего решения Владимир Путин предупреждал коллег о переводе оплаты за газ на рубли.

«В общих чертах он эту схему им описывал. В нюансах схема была доведена до сведения сотрудников офиса канцлера Германии [помощником президента по экономическим вопросам] Орешкиным», — сообщил Песков.

Он также добавил, указ главы государства окончательный и не имеет обратной силы. Однако в случае наступления каких-либо иных условий возможна его отмена.

«Тут нет ничего железобетонного. Но в нынешних условиях рубли для нас наиболее предпочтительный и надежный вариант», — отметил представитель Кремля.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

В случае неисполнения платежей Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Бесплатно газ поставляться не будет, заявил президент.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах. По его словам, так и должно оставаться. Он также отметил, что зависимость Германии от газа и нефти из РФ может быть устранена уже в текущем году, однако отказ от газа займет больше времени.

Ранее страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

23 марта президент РФ объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Соответствующее поручение российского президента прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.