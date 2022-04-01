В Москве ГИБДД выявила более 20 тыс. водителей-должников
Госавтоинспекция Москвы с начала 2022 года выявила более 20 тыс. водителей, уклонившихся от административного наказания, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале 1 апреля. При этом около 14 тыс. автомобилистов имеют свыше 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.
Как уточнили в ГИБДД Москвы, судебные приставы арестовали 405 машин. «Автомобили помещены на специализированную стоянку для решения вопроса об их реализации в счет имеющихся задолженностей за неуплату штрафов», — говорится в сообщении.
Водители, нарушившие правила дорожного движения, обязаны оплатить штраф не позднее 60 дней после вступления в законную силу постановления о правонарушении. Уклонившимся от наказания грозят по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ двукратный штраф, арест или обязательные работы.
В конце марта российская Госавтоинспекция рассказала, какие санкции ждут покупателей поддельных водительских удостоверений. За приобретение фальшивых документов в том числе предусмотрены штраф в 80 тыс. рублей либо исправительные работы или арест до 6 месяцев.
В ноябре прошлого года зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора Российской Федерации Анатолия Разинкина. В нем он рассказал о восьми интернет-сайтах, на которых незаконно продаются водительские права.