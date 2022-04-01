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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 апреля провели телефонный разговор. Об этом сообщает БелТА.

Спецоперация в Донбассе 1 апреля. Текстовая трансляция
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По данным агентства, главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником - Днем единения народов Белоруссии и России, а также обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины.

Лукашенко анонсировал данную беседу, выступая ранее, в пятницу, на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Белорусский лидер отметил, что это новая традиция, о которой он расскажет российскому президенту.

11 марта Путин и Лукашенко встречались на переговорах в Москве. Между ними были концептуально согласованы дальнейшие шаги по поддержке обеих стран из-за санкционного давления Запада. Переговоры продлились более пяти часов.

Кроме того, во время этой же встречи президенты договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Белоруссия же, в свою очередь, пообещала нарастить в Россию поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

Ранее, 4 марта, в беседе со своим белорусским коллегой Путин заверил его, что задачи российской операции по защите Донбасса будут выполнены в полном объеме.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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